Ціль для інвестицій: експерт розповів про найперспективнішу галузь в Україні

Промислова сфера набагато конкурентоспроможніша, ніж інші галузі, і, щоб знайти свою нішу на цьому ринку, потрібно мати у своєму розпорядженні значні резерви, відзначає Вадим Івченко в матеріалі Kyiv Post. Тому значно більшу перспективу для інвестицій він вбачає саме в агропромисловому комплексі, враховуючи реалії, з якими сьогодні стикається Україна.

Цитата:

"Населення постійно збільшується, і, своєю чергою, попит на якісну продукцію також щороку зростає. (…) Крім того, майбутні покупці готові платити більше за якісніші, натуральніші та екологічно чисті товари. Тому динаміка агропромислового комплексу є відносно безризиковою, оскільки існує постійний попит на кінцевий продукт. Це робить аграрний сектор прибутковим для тих, хто хоче отримувати стабільний дохід або, в цьому випадку, стабільні інвестиції, що постійно зростають. Саме з цієї причини я вважаю інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції, розробку біогазу та біоетанолу та вирощування нішевих культур особливо корисними", - пише Івченко.

Деталі

Нардеп вважає, що зі свого боку іноземні інвестиції та приплив світового бізнесу дають потенціал для піднесення української економіки, забезпечуючи вкрай необхідне стимулювання зайнятості, доходів та бюджету країни. Він впевнений, що це можливо лише у випадку, якщо Україна з готовність сприйме аграрні інвестиції.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Вадим Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України.