Ціль для інвестицій: експерт розповів про найперспективнішу галузь в Україні

ukru
Ексклюзив
10:51 • 56047 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 101676 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133334 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174597 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257858 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186427 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179323 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188570 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155301 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160327 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 56734 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 77108 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103814 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116517 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 54715 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257859 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204203 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298958 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294021 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 20425 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96806 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100745 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96931 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112845 перегляди
Актуальне
Ціль для інвестицій: експерт розповів про найперспективнішу галузь в Україні

Ціль для інвестицій: експерт розповів про найперспективнішу галузь в Україні

Київ • УНН

 • 18586 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українські та іноземні інвестори часто цікавляться тим, яка галузь України є зараз найперспективнішою для вкладення коштів і залишатиметься такою ще багато років. На це питання в матеріалі для Kyiv Post ґрунтовно відповідає член аграрного комітету,і народний депутат Вадим Івченко, передає УНН.

Промислова сфера набагато конкурентоспроможніша, ніж інші галузі, і, щоб знайти свою нішу на цьому ринку, потрібно мати у своєму розпорядженні значні резерви, відзначає Вадим Івченко в матеріалі Kyiv Post. Тому значно більшу перспективу для інвестицій він вбачає саме в агропромисловому комплексі, враховуючи реалії, з якими сьогодні стикається Україна.

Цитата:

"Населення постійно збільшується, і, своєю чергою, попит на якісну продукцію також щороку зростає. (…) Крім того, майбутні покупці готові платити більше за якісніші, натуральніші та екологічно чисті товари. Тому динаміка агропромислового комплексу є відносно безризиковою, оскільки існує постійний попит на кінцевий продукт. Це робить аграрний сектор прибутковим для тих, хто хоче отримувати стабільний дохід або, в цьому випадку, стабільні інвестиції, що постійно зростають. Саме з цієї причини я вважаю інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції, розробку біогазу та біоетанолу та вирощування нішевих культур особливо корисними", - пише Івченко.

Деталі

Нардеп вважає, що зі свого боку іноземні інвестиції та приплив світового бізнесу дають потенціал для піднесення української економіки, забезпечуючи вкрай необхідне стимулювання зайнятості, доходів та бюджету країни. Він впевнений, що це можливо лише у випадку, якщо Україна з готовність сприйме аграрні інвестиції.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Вадим Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами