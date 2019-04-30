Циклон в Мозамбике: число погибших возросло до 38

"Количество погибших в результате циклона на севере Мозамбика возросло до 38 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас работники гуманитарных организаций пытаются добраться до районов, подвергшихся сильнейшего влияние стихии.

Напомним, циклон "Кеннет" обрушился на Мозамбик на прошлой неделе, причинив ущерб тысячам домов. Ливни, вызванные им, до сих пор не утихают. Из-за этого отменены полеты самолетов, что препятствует доставке помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни пяти человек.

Как сообщили синоптики, циклон принесет вдвое больше осадков, чем "Идай", который недавно унес более 900 жизней в Мозамбике, Малави и Зимбабве.