У Мозамбіку тропічний циклон забрав життя п'ятьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Щонайменше життя п'ятьох людей забрав тропічний циклон "Кеннет", що обрушився на північ Мозамбіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Пориви вітру, що досягали 220 кілометрів на годину, валили дерева і зривали дахи житлових будівель. Ряд районів в провінції Кабу-Делгаду залишилися без електрики. Є побоювання, що зливи можуть спровокувати повені і зсуви. Рятувальники намагаються дістатися до віддалених сіл, жителі яких буквально виявилися відрізаними від зовнішнього світу.
Раніше "Кеннет" вирував на Коморських островах, де негода стала причиною загибелі трьох осіб. Штормовий вітер викликав масштабні відключення електрики в північній частині острова Нгазіджа (Гранд-Комор), на якому розташована столиця Мороні. Державні установи та школи під час проходження циклону були закриті. Збиток від стихії ще належить оцінити.
Як повідомляв УНН, в Монреалі і Оттаві оголосили режим надзвичайний стан через повені.