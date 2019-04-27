В Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108074 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114731 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144417 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115541 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения

В Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения

Киев  •  УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за наводнений режим чрезвычайного положения объявлен во втором по величине городе Канады Монреале, расположенном в провинции Квебек. В результате стихийного бедствия здесь погибла женщина, её машину с дороги смыли потоки воды. Наводнения затронули свыше пяти с половиной тысяч домов, эвакуированы более 1000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В столице страны Оттаве, расположенной в провинции Онтарио, из-за ожидаемых осадков также объявлен режим чрезвычайного положения. Накануне в город были направлены 400 военных — проливные дожди и таяние снежного покрова здесь могут привести к резкому подъёму уровня воды в реке.

Местные и федеральные власти говорят, что интенсивность наводнений в провинциях Квебек и Онтарио, спустя всего два года после такой же природной катастрофы, может быть связана с глобальным потеплением климата.

В провинции Нью-Брансуик на восточном побережье страны пик паводка прошел, но прогнозируемые дожди вызывают опасения, что ситуация здесь может ухудшиться. 

Как сообщал УНН, в результате непогоды в Канаде затоплено более тысячи домов

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