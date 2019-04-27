У Монреалі та Оттаві оголосили режим НС через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через повені режим надзвичайного стану оголошено в другому за величиною місті Канади Монреалі, розташованому в провінції Квебек. В результаті стихійного лиха тут загинула жінка, її машину з дороги змили потоки води. Повені торкнулися понад п'ять з половиною тисяч будинків, евакуйовано більше 1000 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
У столиці країни Оттаві, яка розташована в провінції Онтаріо, через очікувані опади також оголошений режим надзвичайного стану. Напередодні в місто були спрямовані 400 військових - проливні дощі і танення снігового покриву тут можуть привести до різкого підйому рівня води в річці.
Місцеві та федеральна влада говорять, що інтенсивність повеней в провінціях Квебек і Онтаріо, лише через два роки після такої ж природної катастрофи, може бути пов'язана з глобальним потеплінням клімату.
У провінції Нью-Брансвік на східному узбережжі країни пік паводку минув, але прогнозовані дощі викликають побоювання, що ситуація тут може погіршитися.
Як повідомляв УНН, в результаті негоди в Канаді затоплено понад тисячу будинків.