В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108084 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115566 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144434 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115546 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек

В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек

Киев  •  УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере жизни пяти человек унес тропический циклон "Кеннет", обрушившийся на север Мозамбика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews

Порывы ветра, достигавшие 220 километров в час, валили деревья и срывали крыши жилых построек. Ряд районов в провинции Кабу-Делгаду остались без электричества. Есть опасения, что ливни могут спровоцировать наводнения и оползни. Спасатели пытаются добраться до отдаленных деревень и сел, жители которых буквально оказались отрезанными от внешнего мира.

Ранее "Кеннет" бушевал на Коморских островах, где непогода стала причиной гибели трех человек. Штормовой ветер вызвал масштабные отключения электричества в северной части острова Нгазиджа (Гранд-Комор), на котором расположена столица Морони. Государственные учреждения и школы во время прохождения циклона были закрыты. Ущерб от стихии еще предстоит оценить.

Как сообщал УНН, в Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения. 

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