Циклон у Мозамбіку: кількість загиблих зросла до 38
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Циклон “Кеннет”, який обрушився на африканську країну Мозамбік, спричинив загибель 38 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
“Кількість загиблих унаслідок циклону на півночі Мозамбіку зросла до 38 осіб”, - ідеться в повідомленні.
Додається, що наразі працівники гуманітарних організацій намагаються дістатися до районів, які зазнали найсильнішого впливу від стихії.
Нагадаємо, циклон “Кеннет” обрушився на Мозамбік минулого тижня, завдавши шкоди тисячам будинків. Зливи, спричинені ним, досі не вщухають. Через це скасовано польоти літаків, що перешкоджає доправленню допомоги потерпілим. Раніше повідомлялось, що стихія забрала життя п'яти осіб.
Як повідомили синоптики, циклон принесе вдвічі більше опадів, ніж “Ідай”, який нещодавно забрав понад 900 життів у Мозамбіку, Малаві та Зімбабве.