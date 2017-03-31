Циклон "Дебби" выбросил на берег бычью акулу в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Австралии спасатели Квинсленда опубликовали фото акулы в Twitter и призвали держаться подальше от паводковых вод, передает УНН по ссылкой на BBC.
Местный журналист Филипп Калдер ехал в центр событий, который вызвал циклон "Дебби" с порывами ветра до 263 км/ч, когда увидел на дороге огромную акулу и написал об этом в Twitter.
В Австралии бычьи акулы часто живут в близлежащих ручьях и реках.
Акулы водятся как в соленой, так и в пресной воде, и могут плавать на дальние расстояния.
Напомним, мощный за шесть лет циклон всколыхнул Австралию.