Циклон "Дебби" выбросил на берег бычью акулу в Австралии

Местный журналист Филипп Калдер ехал в центр событий, который вызвал циклон "Дебби" с порывами ветра до 263 км/ч, когда увидел на дороге огромную акулу и написал об этом в Twitter.

В Австралии бычьи акулы часто живут в близлежащих ручьях и реках.

Акулы водятся как в соленой, так и в пресной воде, и могут плавать на дальние расстояния.

Напомним, мощный за шесть лет циклон всколыхнул Австралию.