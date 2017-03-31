Циклон "Деббі" викинув на берег бичачу акулу в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Австралії рятувальники Квінсленда опублікували фото акули у Twitter і закликали триматися подалі від паводкових вод, передає УНН за посиланням на BBC.
Місцевий журналіст Філіп Калдер їхав до центру подій, який спричинив циклон "Деббі" з поривами вітру до 263 км/год, коли побачив на дорозі величезну акулу і написав про це у Twitter.
В Австралії бичачі акули часто живуть в довколишніх струмках і річках.
Акули водяться як в солоній, так і у прісній воді, і можуть плавати на далекі відстані.
Нагадаємо, найпотужніший за шість років циклон сколихнув Австралію.