Интересные факты о ЖК Manhattan City
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Журналисты портала Domik.ua исследовали новостройку и на базе полученных данных создали инфографические карточки с подробной информацией о жилом комплексе Manhattan City, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".
Manhattan city — это уникальный жилой комплекс, состоящий из трех 36-этажных домов, связанных на уровне пяти этажей одним стилобатом. Новостройки с уникальными навесными фасадами, которые с помощью света будут создавать иллюзию движения. Панорамные окна откроют жителям комплекса виды на центральную часть столицы.
Внутри Manhattan city обеспечит жителям высокий уровень безопасности и комфорта. А разнообразные планировки квартир создадут максимальное пространство для осуществления самых смелых мечтаний в поисках идеального жилья.
Сейчас на квартиры в ЖК Manhattan city скидка до 10%.
Посмотреть, как строится киевский Манхэттен можно непосредственно в отделе продаж, который расположен на пересечении проспекта Победы и ул.Борщаговской.