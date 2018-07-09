Интересные факты о ЖК Manhattan City

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59249 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107145 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135691 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171587 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154109 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130512 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183112 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Интересные факты о ЖК Manhattan City

Интересные факты о ЖК Manhattan City

Киев  •  УНН

 • 74531 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Журналисты портала Domik.ua исследовали новостройку и на базе полученных данных создали  инфографические карточки с подробной информацией о жилом комплексе Manhattan City, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

Manhattan city — это уникальный жилой комплекс, состоящий из трех 36-этажных домов, связанных на уровне пяти этажей одним стилобатом. Новостройки с уникальными навесными фасадами, которые с помощью света будут создавать иллюзию движения. Панорамные окна откроют жителям комплекса виды на центральную часть столицы.

Внутри Manhattan city обеспечит жителям высокий уровень безопасности и комфорта. А разнообразные планировки квартир создадут максимальное пространство для осуществления самых смелых мечтаний в поисках идеального жилья.

Сейчас на квартиры в ЖК Manhattan city скидка до 10%.

Посмотреть, как строится киевский Манхэттен можно непосредственно в отделе продаж, который расположен на пересечении проспекта Победы и ул.Борщаговской.

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