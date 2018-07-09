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Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102768 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

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Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106414 перегляди

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25 березня, 09:27 • 120805 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 161195 перегляди

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Цікаві факти про ЖК Manhattan City

Цікаві факти про ЖК Manhattan City

Київ • УНН

 • 74532 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Журналісти порталу Domik.ua досліджували новобудову і на базі отриманих даних створили інфографічны картки із докладною інформацією про житловий комплекс Manhattan City, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київміськбуду”.

Manhattan city – це унікальний житловий комплекс, що складається з трьох 36-поверхових будинків, пов’язаних на рівні п’яти поверхів одним стилобатом. Новобудови з унікальними навісними фасадами, які за допомогою світла будуть створювати ілюзію руху. Панорамні вікна відкриють жителям комплексу види на центральну частину столиці.

Всередині Manhattan city забезпечить жителям високий рівень безпеки та комфорту. А різноманітні планування квартир створять максимальний простір для здійснення найсміливіших мрій в пошуках ідеального житла.

Зараз на квартири в ЖК Manhattan city діє знижка до 10%.

Подивитися, як будується київський Манхеттен можна безпосередньо у відділі продажів, який розташований на перетині проспекту Перемоги та вул.Борщагівській.

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