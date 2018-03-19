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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18531 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23708 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69214 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102228 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109319 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116629 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ЦИК России определит окончательные итоги выборов президента в течение 10 дней

ЦИК России определит окончательные итоги выборов президента в течение 10 дней

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней, передает УНН со ссылкой на Газета.ру.

“Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий”, — сказала Э.Памфилова.

Отметим, после обработки 99,83% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,6%.

Напомним, выборы президента России завершились 18 марта в 21:00 по российскому времени (20:00 по Киеву).

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