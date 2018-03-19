ЦИК России определит окончательные итоги выборов президента в течение 10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней, передает УНН со ссылкой на Газета.ру.
“Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий”, — сказала Э.Памфилова.
Отметим, после обработки 99,83% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,6%.
Напомним, выборы президента России завершились 18 марта в 21:00 по российскому времени (20:00 по Киеву).