ЦВК Росії підіб'є остаточні підсумки виборів президента протягом 10 днів

"Це попередні підсумки голосування. Відповідно до закону, тепер у ЦВК є в розпорядженні 10 днів для остаточного визначення підсумків виборів на підставі перших примірників протоколів виборчих комісій суб'єктів Росії і двох зарубіжних територіальних зарубіжних виборчих комісій", - сказала Е.Памфілова.

Відзначимо, після обробки 99,83% протоколів чинний президент РФ Володимир Путін набирає 76,6%.

Нагадаємо, вибори президента Росії завершилися 18 березня о 21.00 за російським часом (20:00 за Києвом).