ЦВК Росії підіб'є остаточні підсумки виборів президента протягом 10 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава ЦВК РФ Елла Памфілова повідомила, що офіційні остаточні підсумки виборів президента Росії будуть підбиті протягом 10 днів, передає УНН з посиланням на Газета.ру.
"Це попередні підсумки голосування. Відповідно до закону, тепер у ЦВК є в розпорядженні 10 днів для остаточного визначення підсумків виборів на підставі перших примірників протоколів виборчих комісій суб'єктів Росії і двох зарубіжних територіальних зарубіжних виборчих комісій", - сказала Е.Памфілова.
Відзначимо, після обробки 99,83% протоколів чинний президент РФ Володимир Путін набирає 76,6%.
Нагадаємо, вибори президента Росії завершилися 18 березня о 21.00 за російським часом (20:00 за Києвом).