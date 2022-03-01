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15 марта, 19:03 • 76686 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118810 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112052 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92744 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91849 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80406 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз: Зеленский об обстрелах территории Бабьего Яра

Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз: Зеленский об обстрелах территории Бабьего Яра

Киев • УНН

 • 148221 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал обстрелы российских оккупантов по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, пишет УНН.

Цитата

“Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти нелюди убивают жертв Холокоста во второй раз”, — сказал Глава государства в комментарии CNN и Reuters.

С его слов, украинцы точно знают чего хотят. Они непременно выстоят и отстроят нашу любимую Украину.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.

О взрыве у киевской телебашни сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.

По данным МВД, попали по аппаратной вещателя на киевской телебашне. Телеканалы временно не будут доступны, однако вскоре подключат резервное вещание части каналов.

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