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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 1098 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ці нелюді вбивають жертв Холокосту вдруге: Зеленський про обстріли території Бабиного Яру

Ці нелюді вбивають жертв Холокосту вдруге: Зеленський про обстріли території Бабиного Яру

Київ • УНН

 • 148225 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував обстріли російських окупантів по території, де знаходится меморіальний комплекс Бабин Яр, пише УНН.

Цитата

“Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного Головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюді вбивають жертв Холокосту в другий раз”, — сказав Глава держави в коментарі CNN та Reuters.

З його слів, українці точно знають чого прагнуть. Вони неодмінно вистоять і відбудують нашу любу Україну.

Раніше

Як писав УНН, російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.

Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.

За даними МВС, влучили по апаратній мовника на київській телевежі. Телеканали тимчасово не будуть доступні, проте незабаром підключать резервне мовлення частини каналів.

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