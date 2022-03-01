Ці нелюді вбивають жертв Холокосту вдруге: Зеленський про обстріли території Бабиного Яру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував обстріли російських окупантів по території, де знаходится меморіальний комплекс Бабин Яр, пише УНН.
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“Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного Головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюді вбивають жертв Холокосту в другий раз”, — сказав Глава держави в коментарі CNN та Reuters.
З його слів, українці точно знають чого прагнуть. Вони неодмінно вистоять і відбудують нашу любу Україну.
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Як писав УНН, російські окупанти завдали удару по Київській телевежі.
Про вибух біля київської телевежі повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Також є інформація вибухи в районі Борщагівки.
За даними МВС, влучили по апаратній мовника на київській телевежі. Телеканали тимчасово не будуть доступні, проте незабаром підключать резервне мовлення частини каналів.