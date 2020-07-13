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ЦОЗ: эксперты посоветовали включить пневмококковую вакцину в календарь прививок

ЦОЗ: эксперты посоветовали включить пневмококковую вакцину в календарь прививок

Киев  •  УНН

 • 12847 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Группа экспертов по иммунизации рекомендовала включить конъюгированную пневмококковую вакцину в календарь прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Центра общественного здоровья.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендует вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей в возрасте до 1 года, а также детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации. Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения Минздравом Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что, по данным ВОЗ, в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до 5 лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. До начала применения пневмококковых вакцин заболеваемость пневмококковой инфекцией составила 44,4 случая на 100 тыс. детей до 5 лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тыс. детей до 5 лет в США.

Отмечается, что пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и может вызвать сепсис, менингит, пневмонию, бронхит, бактериемию и острый средний отит.

"Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются в 24,7% лиц, болевших пневмококковым менингитом в детстве", - указано в сообщении.

Напомним, в Минздраве сообщили, что за год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40%.

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