ЦГЗ: експерти порадили включити пневмококову вакцину у календар щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Група експертів з імунізації рекомендувала включити кон’юговану пневмококову вакцину в календар щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Центру громадського здоров’я.
“Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) рекомендує вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації. Наразі НТГЕІ напрацьовує схеми введення пневмококової вакцини та дози для затвердження МОЗ України”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, за даними ВООЗ, у світі у 2015 році зареєстровано 294 тис. летальних випадків дітей віком до 5 років, зумовлених пневмококовою інфекцією. До початку застосування пневмококових вакцин захворюваність пневмококової інфекції становила 44,4 випадки на 100 тис. дітей до 5 років в країнах Європи і 167 випадків на 100 тис. дітей до 5 років в США.
Зазначається, що пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом і може викликати сепсис, менінгіт, пневмонію, бронхіт, бактеріємію і гострий середній отит.
“Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт в дитинстві”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що за рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40%.