Церковь в Финляндии: автокефалия поможет Украине с евроустремлениями
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Предстоятель Финляндской православной церкви архиепископ Лев заявил, что тяготение к самоидентичности, в частности через автокефалию, приведет Украину к европейской семье. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"На встрече с нами он сказал: "Во время войны очень ускоряется тяготение к самоидентичности, и этот процесс, в частности, через автокефалию, приведет Украину к европейской семье", - написал Климкин.
Министр также подчеркнул, что на сегодня речь идет уже не просто о получении украинцами того, что принадлежит им по праву - речь о восстановлении исторической справедливости и духовном единстве нации.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Финляндской Республике, где встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политическую семью Европейской народной партии.
Президент уже провел встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой лидеры скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Украине макрофинансовой помощи.