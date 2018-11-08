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Церква у Фінляндії: автокефалія допоможе Україні з європрагненнями

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Предстоятель Фінляндської православної церкви архієпископ Лев заявив, що тяжіння до самоідентичності, зокрема через автокефалію, приведе Україну до європейської родини. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“На зустрічі з нами він сказав: “Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини”, — написав Клімкін.

Міністр також підкреслив, що станом на сьогодні мова йде вже не просто про отримання українцями того, що належить їм по праву — мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Фінляндській Республіці, де зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та іншими лідерами інституцій і держав-членів Європейського Союзу, які входять до політичної родини Європейської народної партії.

Президент уже провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої лідери скоординували позиції щодо прискорення процедур надання Україні макрофінансової допомоги.

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