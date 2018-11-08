Порошенко поговорив з Юнкером, як Україні швидше отримати транш з ЄС

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час саміту Європейської народної партії у Фінляндії скоординували позиції щодо прискорення процедур надання Україні макрофінансової допомоги, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

"Співрозмовники скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні", - розповіли у прес-службі.

Також, як додали в АП, президент Єврокомісії висловив підтримку Україні на шляху успішних перетворень.

Нагадаємо, у вересні Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро

Згодом у Мінфіні заявили, що Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму - навесні 2019 року. 

При цьому рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що Україна швидше за все отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року.

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