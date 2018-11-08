Порошенко поговорил с Юнкером, как Украине быстрее получить транш от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита Европейской народной партии в Финляндии скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Украине макрофинансовой помощи, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.
"Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине", - рассказали в пресс-службе.
Также, как добавили в АП, президент Еврокомиссии выразил поддержку Украине на пути успешных преобразований.
Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.
Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую же сумму - весной 2019 года.
При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировал, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года.