Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха, пишет УНН со ссылкой на викария патриарха Антиохии, который он предоставил одному из федеральных агентств РФ.
“Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно”, — заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то “каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу”, а уже потом “направляет просьбу Константинопольскому патриарху” о созыве Собора.
“Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор”, — отметил архиерей.
Он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, “чтобы в Церкви был мир”.
“Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь”, — добавил собеседник агентства.
Добавим, что посол США обсудил с Вселенским патриархом поддержку украинской церкви.