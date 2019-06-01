Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины

“Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно”, — заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то “каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу”, а уже потом “направляет просьбу Константинопольскому патриарху” о созыве Собора.

“Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор”, — отметил архиерей.

Он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, “чтобы в Церкви был мир”.

“Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь”, — добавил собеседник агентства.

Добавим, что посол США обсудил с Вселенским патриархом поддержку украинской церкви.