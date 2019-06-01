Церква Антіохії допустила скинення Вселенського патріарха через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Антиохійському патріархаті не виключили можливість скликання Всеправославного собору без участі Константинопольського патріарха, пише УНН з посиланням на вікарія патріарха Антіохії, який він надав одному з федеральних агентств РФ.
“Ми з честю визнаємо патріарха Константинопольського, однак сьогодні проблема в тому, що Константинопольський патріарх припускається помилки. І якщо всі православні Церкви зберуть Собор без нього і приймуть рішення про позбавлення влади Константинопольського предстоятеля, то це можливо”, — заявив вікарій патріарха Антіохії й усього Сходу єпископ Ерзурумський Кайс.
Представник Антіохійського патріархату пояснив, що зазвичай, якщо в православному світі з’являється бажання зібрати загальцерковний Собор, то “кожна Церква всередині себе визначається і досягає угоди з цього приводу”, а вже потім “направляє прохання Константинопольському патріарху” про скликання Собору.
“Однак це не загальне непорушне правило. Є й інша можливість: будь-яка православна Церква має право дійти згоди з іншими Церквами і скликати Собор”, — зазначив архієрей.
Він підкреслив, що в Антиохійській церкві не хочуть якогось радикального вирішення питання і виступають за те, “щоб в Церкві був мир”.
“Щоб патріарх Константинопольський переглянув своє рішення і щоб церковна криза в Україні вирішилася мирним шляхом, щоб розкольники повернулися в канонічну Церкву”, — додав співрозмовник агентства.
Додамо, що посол США обговорив із Вселенським патріархом підтримку української церкви.