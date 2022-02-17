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Центровой сборной Украины стал самым результативным игроком матча Еврокубка

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл за испанскую “Гран-Канарию” в матче против итальянской “Венеции” в групповом этапе Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Пустовой провел на паркете 24:56 минуты, за которые набрал 13 очков (5/6 двоочкові, 3/4 штрафные), собрал 6 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 потерях и 1 фоле. Рейтинг эффективности игрока составил “+ 21”. Кроме того, показатель в 13 очков стал лучшим в поединке.

В среднем Пустовой в 9-ти играх в Еврокубке набирает 9,6 очков, делает 3,8 подбора и отдает 0,4 передач. Реализация двухочковых-63,6 процента.

Дополнение

“Гран-Канария” возглавляет группу В, имея 9 побед в 12 играх. Следующий матч испанский коллектив проведет 17 февраля против французского “Бурка”.

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