Центровой сборной Украины стал самым результативным игроком матча Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл за испанскую “Гран-Канарию” в матче против итальянской “Венеции” в групповом этапе Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Пустовой провел на паркете 24:56 минуты, за которые набрал 13 очков (5/6 двоочкові, 3/4 штрафные), собрал 6 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 потерях и 1 фоле. Рейтинг эффективности игрока составил “+ 21”. Кроме того, показатель в 13 очков стал лучшим в поединке.
В среднем Пустовой в 9-ти играх в Еврокубке набирает 9,6 очков, делает 3,8 подбора и отдает 0,4 передач. Реализация двухочковых-63,6 процента.
Дополнение
“Гран-Канария” возглавляет группу В, имея 9 побед в 12 играх. Следующий матч испанский коллектив проведет 17 февраля против французского “Бурка”.