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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Центровий збірної України став найрезультативнішим гравцем матчу Єврокубку

Центровий збірної України став найрезультативнішим гравцем матчу Єврокубку

Київ • УНН

 • 14846 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий зіграв за іспанську “Гран-Канарію” в матчі проти італійської “Венеції” в груповому етапі Єврокубка, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Пустовий провів на паркеті 24:56 хвилини, за які набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, 2 перехоплення та 1 блок-шот при 4 втратах та 1 фолі. Рейтинг ефективності гравця склав “+21”. Крім того, показник в 13 очок став найкращим у поєдинку.

В середньому Пустовий в 9-ти іграх в Єврокубку набирає 9,6 очок, робить 3,8 підбирання та віддає 0,4 передач. Реалізація двоочкових — 63,6 відсотки.

Доповнення

“Гран-Канарія” очолює групу В, маючи 9 перемог у 12 іграх. Наступний матч іспанський колектив проведе 17 лютого проти французького “Бурка”.

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