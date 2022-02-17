Центровий збірної України став найрезультативнішим гравцем матчу Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий зіграв за іспанську “Гран-Канарію” в матчі проти італійської “Венеції” в груповому етапі Єврокубка, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Пустовий провів на паркеті 24:56 хвилини, за які набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, 2 перехоплення та 1 блок-шот при 4 втратах та 1 фолі. Рейтинг ефективності гравця склав “+21”. Крім того, показник в 13 очок став найкращим у поєдинку.
В середньому Пустовий в 9-ти іграх в Єврокубку набирає 9,6 очок, робить 3,8 підбирання та віддає 0,4 передач. Реалізація двоочкових — 63,6 відсотки.
Доповнення
“Гран-Канарія” очолює групу В, маючи 9 перемог у 12 іграх. Наступний матч іспанський колектив проведе 17 лютого проти французького “Бурка”.