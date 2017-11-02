Центровой Лень стал лучше подбором в матче НБА

За четыре минуты первой четверти Леню удалось собрать 5 подборов и забросить мяч под сирену. В заключительной четверти Леню удалось исправить ошибочный бросок партнера и забить два штрафных. Как следствие, достижения украинца равнялось 6 очкам (2/5 двухочковые, 2/2 штрафные), 15 подборам.

“Санс”, ведя большую часть игры в счете за конце 3-й четверти, потеряли преимущество, но затяжной рывок под завершение гарантировал “Финиксу” победу — 122: 114.

Примечательно, что достижение в 15 подборов стало для Леня лучшим показателем в сезоне и первым в поединке.

Добавим также, в активе “Финикса” три победы и четыре поражения. В “Бруклина” 3 победы и 5 проигрышей.