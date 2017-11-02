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Центровий Лень став кращим за підбиранням у матчі НБА

Центровий Лень став кращим за підбиранням у матчі НБА

Київ • УНН

 • 8602 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. “Фінікс Санс” українського центрового Олексія Леня провів виїзну зустріч проти команди Східної конференції НБА “Бруклін Нетс”, передає кореспондент УНН.

За чотири хвилини першої чверті Леню вдалося зібрати 5 підбирань та закинути м’яч під сирену. У заключній чверті Леню вдалося виправити хибний кидок партнера та забити два штрафних. Як наслідок, доробок українця рівнявся 6 очкам (2/5 двоочкові, 2/2 штрафні), 15 підбиранням.

“Санс”, ведучи більшу частину гри у рахунку за наприкінці 3-ї чверті, втратили перевагу, але затяжний ривок під завершення гарантував “Фініксу” перемогу — 122:114.

Примітно, що здобуток в 15 підбирань став для Леня кращим показником в сезоні і першим у поєдинку.

Додамо також, в активі “Фініксу” три перемоги і чотири поразки. У “Брукліна” 3 перемоги і 5 програшів.

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