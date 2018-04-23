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Центры для поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса заработают 4 июня

Киев • УНН

 • 8041 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Образовательные центры для упрощенного поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса заработают с 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

Центры для поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса заработают 4 июня

"В этом году образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 4 июня по 28 сентября - через них абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы по упрощенной процедуре", - говорится в сообщении.

Изменились в этом году и даты, к которым нужно подать документы поступающим из Крыма и неподконтрольной части Донбасса, которые хотят поступить на бюджет через образовательные центры. В частности, они будут такими:

Вступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления)

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:
Прием документов - до 18:00 20 июля
Вступительные экзамены - до 23 июля
Зачисление - до 12:00 26 июля
Для поступающих из Донбасса:
Прием документов - до 18:00 20 июля
Вступительные экзамены - до 26 июля
Зачисление - до 12:00 7 августа.

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Вступление в бюджет на младшего специалиста на базе 11 классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:
Прием документов - до 18:00 1 августа
Вступительные экзамены - до 7 августа
Зачисление - до 12:00 8 августа
Для поступающих из Донбасса:
Прием документов - до 18:00 1 августа
Вступительные экзамены - до 7 августа
Зачисление - до 12:00 14 августа

Вступление в бюджет на младшего специалиста на базе 9 классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:
Прием документов - до 18:00 14 июля
Вступительные экзамены - до 22 июля
Зачисление - до 12:00 30 июля
Для поступающих из Донбасса:
Прием документов - до 18:00 14 июля
Вступительные экзамены - до 22 июля
Зачисление - до 12:00 30 июля

Документы для поступления на контрактную форму обучения через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" по всем уровням будут приниматься до 26 сентября.

Как отмечается, упрощенная система поступления - то есть без необходимости сдавать ВНО - будет действовать до тех вузов, на базе которых будут работать образовательные центры.

Напомним, ранее в МОН заявили, что в Украине не признают образовательные документы, выданные на оккупированных территориях.

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