Центри для вступу абітурієнтів з Криму і Донбасу запрацюють 4 червня

“Цього року освітні центри „Донбас-Україна“ і „Крим-Україна“ працюватимуть з 4 червня до 28 вересня — через них абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою”, — сказано у повідомленні.

Змінилися цього року і дати, до яких потрібно подати документи вступникам з Криму та непідконтрольної частини Донбасу, які хочуть вступити на бюджет через освітні центри. Зокрема, вони будуть такими:

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів — до 18:00 20 липня

Вступні іспити — до 23 липня

Зарахування — до 12:00 26 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів — до 18:00 20 липня

Вступні іспити — до 26 липня

Зарахування — до 12:00 7 серпня.

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Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11 класів

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів — до 18:00 1 серпня

Вступні іспити — до 7 серпня

Зарахування — до 12:00 8 серпня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів — до 18:00 1 серпня

Вступні іспити — до 7 серпня

Зарахування — до 12:00 14 серпня

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9 класів

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів — до 18:00 14 липня

Вступні іспити — до 22 липня

Зарахування — до 12:00 30 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів — до 18:00 14 липня

Вступні іспити — до 22 липня

Зарахування — до 12:00 30 липня

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.

Як зазначається, спрощена система вступу — тобто без необхідності складати ЗНО — діятиме до тих вишів, на базі яких працюватимуть освітні центри.

Нагадаємо, раніше у МОН заявили, що в Україні не визнають освітні документи, видані на окупованих територіях.