Центри для вступу абітурієнтів з Криму і Донбасу запрацюють 4 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Освітні центри для спрощеного вступу абітурієнтів з Криму і Донбасу запрацюють з 4 червня. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає УНН.
“Цього року освітні центри „Донбас-Україна“ і „Крим-Україна“ працюватимуть з 4 червня до 28 вересня — через них абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою”, — сказано у повідомленні.
Змінилися цього року і дати, до яких потрібно подати документи вступникам з Криму та непідконтрольної частини Донбасу, які хочуть вступити на бюджет через освітні центри. Зокрема, вони будуть такими:
Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)
Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:
Прийом документів — до 18:00 20 липня
Вступні іспити — до 23 липня
Зарахування — до 12:00 26 липня
Для вступників з Донбасу:
Прийом документів — до 18:00 20 липня
Вступні іспити — до 26 липня
Зарахування — до 12:00 7 серпня.
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Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11 класів
Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:
Прийом документів — до 18:00 1 серпня
Вступні іспити — до 7 серпня
Зарахування — до 12:00 8 серпня
Для вступників з Донбасу:
Прийом документів — до 18:00 1 серпня
Вступні іспити — до 7 серпня
Зарахування — до 12:00 14 серпня
Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9 класів
Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:
Прийом документів — до 18:00 14 липня
Вступні іспити — до 22 липня
Зарахування — до 12:00 30 липня
Для вступників з Донбасу:
Прийом документів — до 18:00 14 липня
Вступні іспити — до 22 липня
Зарахування — до 12:00 30 липня
Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.
Як зазначається, спрощена система вступу — тобто без необхідності складати ЗНО — діятиме до тих вишів, на базі яких працюватимуть освітні центри.
Нагадаємо, раніше у МОН заявили, що в Україні не визнають освітні документи, видані на окупованих територіях.