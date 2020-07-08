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"Центрэнерго" заменяет российский уголь на украинский

"Центрэнерго" заменяет российский уголь на украинский

Киев  •  УНН

 • 14737 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственный "Центрэнерго" (оператор ТЭС), уличенный недавно в схеме использования российского угля, вынужден теперь перейти на уголь отечественной добычи. Впрочем, переход этот происходит с трудом, сообщает УНН.

В июне журналисты проекта Bihus info сообщили о схемах на "Центрэнерго", по которым на государственные теплоэлектростанции поставлялся уголь компаниями с орбиты Игоря Коломойского, преимущественно российского происхождения.

Незадолго до выхода журналистского расследования схемы начали ломать. Сначала было изменено руководство "Центрэнерго", а затем Кабмин обнародовал распоряжение о приоритете использования украинского угля на ТЭС (вместо резервного газа и российского угля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буславец объяснила, почему нельзя восстанавливать импорт электроэнергии из РФ

По данным Минэнерго, потребность "Центрэнерго" на второе полугодие составляет 2,4 млн тонн угля. Государственными шахтами может быть обеспечено лишь около половины от необходимого объема. Остальные ПАО "Центрэнерго" имеет возможность закупать у отечественных производителей по конкурентным ценам, отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

При этом она подчеркнула, что цены, объемы и условия поставки угля на ТЭС является исключительно предметом коммерческих договоренностей сторон переговоров, в которых Министерство не участвует.

"Задача Министерства - обеспечить надежное функционирование электроэнергетического комплекса в текущих сложных обстоятельствах и создать все условия для успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Для нас важно, чтобы отечественные угледобывающие предприятия возобновили добычу, а шахтеры вернулись к работе", - отметила и.о. министра энергетики.

После предварительных договоренностей "Центрэнерго" стал согласовывать коммерческие предложения поставщиков угля, в частности компании ДТЭК. По данным компании ДТЭК они предложили "Центрэнерго" уголь по цене дешевле газа, однако "Центрэнерго" заявило, что их не устраивает требование ДТЭК относительно предварительной оплаты.

В то же время в "Центрэнерго" резюмируют, что "по состоянию на вечер 8 июля, стороны договорились провести следующий раунд переговоров уже завтра. В плане - согласование технических деталей ".

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