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"Центренерго" замінює російське вугілля на українське

"Центренерго" замінює російське вугілля на українське

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Державний "Центренерго" (оператор ТЕС), викритий нещодавно на схемі використання російського вугілля, змушений тепер перейти на вугілля вітчизняного видобутку. Втім, перехід цей відбувається з потугами, повідомляє УНН.

У червні журналісти проекту Bihus info повідомили про схеми на “Центренерго”, за якими на державні теплоелектростанції поставлялося вугілля компаніями з орбіти Ігоря Коломойського, переважно російського походження.

Незадовго до виходу журналістського розслідування схеми почали ламати. Спочатку було змінено керівництво “Центренерго”, а згодом Кабмін оприлюднив розпорядження про пріоритет використання українського вугілля на ТЕС ( замість резервного газу та російського вугілля).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буславець пояснила, чому не можна відновлювати імпорт електроенергії з РФ

За даними Міненерго, потреба “Центренерго” на друге півріччя становить 2,4 млн тонн вугілля. Державними шахтами може бути забезпечено лише близько половини від необхідного обсягу. Решту ПАТ "Центренерго" має можливість закуповувати у вітчизняних виробників по конкурентним цінам, зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

При цьому вона наголосила, що ціни, обсяги та умови постачання вугілля на ТЕС є виключно предметом комерційних домовленостей сторін переговорів, в яких Міністерство не бере участі.

"Задача Міністерства – забезпечити надійне функціонування електроенергетичного комплексу в поточних складних обставинах та створити всі умови для успішного проходження осінньо-зимового сезону. Для нас важливо, щоб вітчизняні вугледобувні підприємства відновили видобуток, а шахтарі повернулися до роботи", – зазначила в.о. міністра енергетики.

Після попередніх домовленостей “Центренерго” став погоджувати комерційні пропозиції постачальників вугілля, зокрема компанії ДТЕК. За даними компанії ДТЕК вони запропонували “Центренерго” вугілля за ціною дешевше газу, проте “Центренерго” заявило, що їх не влаштовує вимога ДТЕК щодо попередньої оплати.

Водночас у “Центренерго” резюмують, що “станом на вечір 8-го липня, сторони домовилися провести наступний раунд перемовин вже завтра. В плані – узгодження технічних деталей”.

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