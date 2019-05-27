Центральную синагогу столицы проверили на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Полиция провела проверку касательно взрывчатки в Центральной синагоге Киева. Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения эвакуировали 30 человек.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Личность "минера" устанавливают.
Напомним, сегодня утром в Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке.