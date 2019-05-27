Центральну синагогу столиці перевірили на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліція провела перевірку стосовно вибухівки у Центральній синагозі Києва. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено, повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Фахівці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час проведення огляду з приміщення релігійної установи евакуювали 30 осіб.
Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Особу "мінувальника" встановлюють.
Нагадаємо, сьогодні зранку до Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про закладену у будівлі вибухівку.