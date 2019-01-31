Центр столицы остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Высокий уровень заторов наблюдается, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улице Большой Васильковской, Саксаганского, Льва Толстого, Крещатик, Богдана Хмельницкого, Бульварно-Кудрявской, Большой Житомирской, Владимира Винниченко, Вячеслава Черновола, на Воздухофлотском проспекте, улице Михайловской, Прорезной, Владимирской, Михаила Коцюбинского, Владимирском спуске, проспекте Валерия Лобановского, улице Мечникова, Васильковской, Голосеевской, Голосеевском проспекте.
Также заторы наблюдаются на улице Бассейной, Антоновича, Ивана Федорова, Павла Скоропадского, Максима Кривоноса, Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский и Дружбы народов. Кроме того, наблюдается затруднение движения на улице Николая Гринченко, Павловской, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Набережно-Крещатицкая, Евгения Коновальца, улицы Саперно-Слободской, Ярославской, проспекте Науки, Набережном шоссе.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Соборности, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Братиславской, проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака, Владимира Маяковского, Харьковском шоссе, проспекте Юрия Гагарина, улицы Заречной, проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной.
Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса и проспекте Победы в районе от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская".
На столичных мостах, кроме Дарницкого и моста Метро, движение затруднено только в одну сторону - от центра. Дарницким и мостом Метро можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, сегодня утром на отдельных улицах Киева наблюдались пробки.