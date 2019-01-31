Центр столиці зупинився у заторах

Високий рівень заторів спостерігається, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, Саксаганського, Льва Толстого, Хрещатик, Богдана Хмельницького, Бульварно-Кудрявській, Великій Житомирській, Володимира Винниченка, В’ячеслава Чорновола, на Повітрофлотському проспекті, вулиці Михайлівській, Прорізній, Володимирській, Михайла Коцюбинського, Володимирському узвозі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Мечникова, Васильківській, Голосіївській, Голосіївському проспекті.

Також затори спостерігаються на вулиці Басейній, Антоновича, Івана Федорова, Павла Скоропадського, Максима Кривоноса, Січових Стрільців, Глибочицькій, Михайла Грушевського, бульварі Лесі Українки та Дружби народів. Крім того, спостерігається ускладнення руху на вулиці Миколи Грінченка, Павлівській, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Набережно-Хрещатицькій, Євгена Коновальця, вулиці Саперно-Слобідській, Ярославській, проспекті Науки, Набережному шосе.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Соборності, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Братиславській, проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака, Володимира Маяковського, Харківському шосе, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Зарічній, проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній.

Крім того, місцями ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса та проспекті Перемоги у районі від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська".

На столичних мостах, крім Дарницького та мосту Метро, рух ускладнений лише в один бік – від центру. Дарницьким та мостом Метро можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці на окремих вулицях Києва спостерігалися затори.