У Києві окремі вулиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На окремих вулицях Києва спостерігається ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Значне ускладнення руху спостерігається на вулицях Соборна, Жулянська, Київська, Велика Окружна, Кільцева, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, мості Є. О. Патона і Дарницькому мості.
Також обмежений рух на проспекті Перемоги, вул. Вифлеємській, Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, вул. Набережно-Рибальській, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському і Набережному шосе.
На Лівому березі затори спостерігаються на Дарницькому шосе, Броварському, Миколи Бажана і проспекті Визволителів, вулицях Миропільська і Братиславська, проспекті Соборності.
Як передавав УНН, сьогодні, у зв’язку із виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро частково обмежено рух транспорту.