В Киеве отдельные улицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На отдельных улицах Киева наблюдается затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Значительное затруднение движения наблюдается на улицах Соборная, Жулянская, Киевская, Большая Окружная, Кольцевая, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, мосту Патона и Дарницком мосту.
Также ограничено движение на проспекте Победы, ул. Вифлеемской, Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, ул. Набережно-Рыбальской, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Дружбы народов, Надднепрянском и Набережном шоссе.
На Левом берегу пробки наблюдаются на Дарницком шоссе, Броварском, Бажана и проспекте Освободителей, улицах Миропольская и Братиславская, проспекте Соборности.
Как сообщал УНН, сегодня, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр частично ограничено движение транспорта.