31 січня буде обмежено рух транспорту на Північному та Південному мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра, 31 січня, у зв’язку із виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
Отже, на Північному мості рух обмежуватимуть:
із 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина;
із 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь.
А також завтра з 11:00 до 17:00 у зв’язку із ремонтом покриття на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.
Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН, на Шулявському мосту у Києві розпочався аварійний ремонт.