31 января будет ограничено движение транспорта на Северном и Южном мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра, 31 января, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Итак, на Северном мосту движение ограничивать:
с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина;
с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь.
А также завтра с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН, на Шулявском мосту в Киеве начался аварийный ремонт.