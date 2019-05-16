Центр "Россотрудничества" в Киеве: мы продолжим работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве продолжит работу, несмотря на расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе “Россотрудничества” по итогам встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером в Киеве, пишет УНН со ссылкой также на сайт РЦНК в Украине.
“В ходе встречи обсуждался вопрос функционирования Российского центра науки и культуры в Киеве, — отметили в „Россотрудничестве“. — И.о. руководителя представительства „Россотрудничества“ в Украине Лидия Дьяченко пояснила, что несмотря на разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, РЦНК в Киеве продолжает работать на основании действующего межправительственного соглашения „Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров“. В соответствии с этим же соглашением, на основе взаимности, в центре Москвы на улице Арбат беспрепятственно работает Национальный культурный центр Украины”.
“Также во время встречи были подняты вопросы нарушения прав на свободу совести и вероисповедания на Украине, а также отмечены акты вандализма в отношении русского историко-культурного наследия”, — добавили в пресс-службе “Россотрудничества”.
Напоминаем, в феврале были опубликованы доказательства против экс-помощника депутата ФРГ по делу поджога Общества венгерской культуры.