Центр "Россотрудничества" в Киеве: мы продолжим работу в Украине

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52947 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79858 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96081 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101405 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124858 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112126 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

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Центр "Россотрудничества" в Киеве: мы продолжим работу в Украине

Центр "Россотрудничества" в Киеве: мы продолжим работу в Украине

Киев  •  УНН

 • 19969 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве продолжит работу, несмотря на расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе “Россотрудничества” по итогам встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером в Киеве, пишет УНН со ссылкой также на сайт РЦНК в Украине.

“В ходе встречи обсуждался вопрос функционирования Российского центра науки и культуры в Киеве, — отметили в „Россотрудничестве“. — И.о. руководителя представительства „Россотрудничества“ в Украине Лидия Дьяченко пояснила, что несмотря на разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, РЦНК в Киеве продолжает работать на основании действующего межправительственного соглашения „Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров“. В соответствии с этим же соглашением, на основе взаимности, в центре Москвы на улице Арбат беспрепятственно работает Национальный культурный центр Украины”.

“Также во время встречи были подняты вопросы нарушения прав на свободу совести и вероисповедания на Украине, а также отмечены акты вандализма в отношении русского историко-культурного наследия”, — добавили в пресс-службе “Россотрудничества”.

Напоминаем, в феврале были опубликованы доказательства против экс-помощника депутата ФРГ по делу поджога Общества венгерской культуры.

Украинские Национальные Новости

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