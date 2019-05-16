Центр "Россотрудничества" в Києві: ми продовжимо роботу в Україні

КИЇВ. 16 травня. УНН. Російський центр науки і культури (РЦНК) в Києві продовжить роботу, незважаючи на розірвання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною. Про це повідомили ТАСС в прес-службі “Россотрудничества” за підсумками зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєром в Києві, пише УНН з посиланням також на сайт РЦНК в Україні.