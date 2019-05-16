Центр "Россотрудничества" в Києві: ми продовжимо роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Російський центр науки і культури (РЦНК) в Києві продовжить роботу, незважаючи на розірвання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною. Про це повідомили ТАСС в прес-службі “Россотрудничества” за підсумками зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєром в Києві, пише УНН з посиланням також на сайт РЦНК в Україні.
“В ході зустрічі було обговорено питання функціонування Російського центру науки і культури в Києві, — відзначили в „Россотрудничестве“. — В.о. керівника представництва „Россотрудничества“ в Україні Лідія Дяченко пояснила, що не дивлячись на розрив Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україна, РЦНК в Києві продовжує працювати на підставі чинної міжурядової угоди „Про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів“. Відповідно до цієї ж угоди, на основі взаємності, в центрі Москви на вулиці Арбат безперешкодно працює Національний культурний центр України”.
“Також під час зустрічі були підняті питання порушення прав на свободу совісті та віросповідання в Україні, а також відзначені акти вандалізму щодо російської історико-культурної спадщини”, — додали в прес-службі “Россотрудничества”.
Нагадуємо, в лютому були опубліковані докази проти екс-помічника депутата ФРН у справі підпалу Товариства угорської культури.