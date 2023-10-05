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Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о шопинге Зеленской в США

Киев • УНН

 • 1077745 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли информацию о том, что Елена Зеленская якобы делает покупки в ювелирных магазинах во время официального визита в США, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, нигерийское издание «The NATION» и российские СМИ распространяют фото чеков якобы покупок Елены Зеленской в ювелирных магазинах во время официального визита в США.

"Верифицировав информацию в офисе Президента, Центр сообщает, что это фейк", - указали в ЦПД.

Отмечается, что на «чеке» указана дата 22 сентября 2023 года, в то время как 22.09.2023 первая леди вместе с Владимиром Зеленским находились с официальным визитом в Канаде. Поэтому Елена Зеленская физически не могла делать покупки в магазинах Нью-Йорка во время, указанное на фейковых чеках.

"Это не первый случай, когда ru-пропаганда распространяет фейки через нигерийские издания. Ранее враг распространял фейк о «вилле Зеленского» через издание «PUNCH»", - отметили в ЦПД.

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