Центр протидії дезінформації спростував фейк про шопінг Зеленської в США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували інформацію про те, що Олена Зеленська начебто робить покупки в ювелірних магазинах під час офіційного візиту до США, пише УНН.
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Як повідомляється, нігерійське видання «THE NATION» та російські ЗМІ поширюють фото чеків нібито покупок Олени Зеленської в ювелірних магазинах під час офіційного візиту до США.
"Верифікувавши інформацію в Офісі Президента Центр повідомляє, що це фейк", - вказали у ЦПД.
Зазначається, що на «чеку» вказана дата 22 вересня 2023 року, у той час як 22.09.2023 Перша леді разом з Володимиром Зеленським перебували з офіційним візитом у Канаді. Тож Олена Зеленська фізично не могла робити покупки в магазинах Нью-Йорку в час, що вказаний на фейкових чеках.
"Це не перший випадок, коли ru-пропаганда розповсюджує фейки через нігерійські видання. Раніше ворог поширював фейк про «Віллу Зеленського» через видання «PUNCH»", - зазначили у ЦПД.
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