Центр противодействия дезинформации: сообщения о подрыве шлюза Каховской ГЭС - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Информация, распространенная ночью 11 ноября, о подрыве шлюза Каховской ГЭС при уходе российских войск, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
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«В сети развернута многоуровневая дезинформационная кампания врага по ходу военной операции по деоккупации Херсонской области, в рамках которой генерируется много фейков. В частности, ночью 11 ноября распространялось сообщение о подрыве шлюза Каховской ГЭС при уходе оккупационных войск, но эта информация не соответствует действительности!» - говорится в сообщении.
В ЦПД отмечают, что подобные сообщения оккупантов призваны повлиять на панику среди местного населения, дезориентировать военно-политическое руководство Украины и замедлить продвижение Сил обороны Украины.
Дополнение
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения.
Зеленский сообщал, что в Херсонской области ВСУ освободили еще 41 населенный пункт.