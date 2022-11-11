Центр противодействия дезинформации: сообщения о подрыве шлюза Каховской ГЭС - фейк

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«В сети развернута многоуровневая дезинформационная кампания врага по ходу военной операции по деоккупации Херсонской области, в рамках которой генерируется много фейков. В частности, ночью 11 ноября распространялось сообщение о подрыве шлюза Каховской ГЭС при уходе оккупационных войск, но эта информация не соответствует действительности!» - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что подобные сообщения оккупантов призваны повлиять на панику среди местного населения, дезориентировать военно-политическое руководство Украины и замедлить продвижение Сил обороны Украины.

Дополнение

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения.

Зеленский сообщал, что в Херсонской области ВСУ освободили еще 41 населенный пункт.