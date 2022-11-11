Центр протидії дезінформації: повідомлення про підрив шлюзу Каховської ГЕС - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Інформація, яку поширили вночі 11 листопада, про підрив шлюзу Каховської ГЕС при відході російських військ, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
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«В мережі розгорнуто багаторівневу дезінформаційну кампанію ворога щодо ходу військової операції з деокупації Херсонщини, у межах якої генерується багато фейків. Зокрема, вночі 11 листопада поширювали повідомлення про підрив шлюзу Каховської ГЕС при відході окупаційних військ, але ця інформація не відповідає дійсності!», - йдеться в повідомленні.
У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення окупантів покликані спричинити паніку серед місцевого населення, дезорієнтувати військово-політичне керівництво України та уповільнити просування Сил оборони України.
Доповнення
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що російські окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще залишаються ворожі підрозділи.
Зеленський повідомляв, що на Херсонщині ЗСУ звільнили ще 41 населений пункт.