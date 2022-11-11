Центр протидії дезінформації: повідомлення про підрив шлюзу Каховської ГЕС - фейк

Цитата

«В мережі розгорнуто багаторівневу дезінформаційну кампанію ворога щодо ходу військової операції з деокупації Херсонщини, у межах якої генерується багато фейків. Зокрема, вночі 11 листопада поширювали повідомлення про підрив шлюзу Каховської ГЕС при відході окупаційних військ, але ця інформація не відповідає дійсності!», - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення окупантів покликані спричинити паніку серед місцевого населення, дезорієнтувати військово-політичне керівництво України та уповільнити просування Сил оборони України.

Доповнення

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що російські окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще залишаються ворожі підрозділи.

Зеленський повідомляв, що на Херсонщині ЗСУ звільнили ще 41 населений пункт.