Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Цены на золото поднялись, но колебались в узких пределах, поскольку инвесторы оценивали американские экономические данные, чтобы понять будущее процентных ставок Федрезерва. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото выросло на 0,2%, достигнув 2 325,23 долларов за унцию по состоянию на 06:34 по Гринвичу, восстановившись после падения до минимума с 5 апреля на предыдущей сессии. В то же время, фьючерсы на золото в США снизились на 0,2%, составив 2 338,00 долларов.

Ложный прорыв на уровне 2300 долларов во вторник, вероятно, означает, что цены на золото останутся в диапазоне, направляясь к данным об инфляции в США и заседанию Банка Японии... Я ожидаю, что золото будет топтать воду между 2300 и 2350 долларами, если не появится свежий катализатор - сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

На этой неделе инвесторы сосредоточат внимание на опубликовании данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) США в четверг и отчете о расходах на личное потребление (PCE) в пятницу. По словам Симпсона, если экономические данные окажутся крепкими, это может стать сюрпризом, что будет способствовать дальнейшему росту доллара и доходности облигаций США. Более сильный доллар и более высокая доходность облигаций делают золото, которое стоит в долларах, менее привлекательным для инвесторов из других стран и как альтернативу инвестициям в государственные бумаги.

Цены на золотые слитки достигли рекордной стоимости в 2 431,29 доллара 12 апреля, увеличившись почти на 400 долларов с начала марта. Однако, рост цен замедлился, когда уменьшились опасения относительно возможности регионального конфликта на Ближнем Востоке. За неделю стоимость золота снизилась более чем на 2%. В то же время, цена на спотовое серебро выросла на 0,1%, достигнув 27,32 доллара за унцию.

Мы ожидаем, что серебро превзойдет золото по мере роста инвестиционных потоков. Более медленный рост добычи полезных ископаемых и высокий промышленный спрос свидетельствуют о том, что предложение отстает от спроса, что будет удерживать рынок в структурном дефиците - говорится в заметке ANZ.

Напомним,

Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.