Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне торгового соглашения между США и Японией

Цены на нефть в среду оставались стабильными после падения в течение трех торговых сессий подряд, на фоне того, как соглашение США с Японией по пошлинам улучшило торговые настроения в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 09:07 по Гринвичу (12:07 по Киеву) упали на 12 центов, или 0,2%, до 68,47 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 14 центов, или на 0,2%, до 65,17 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта потеряли около 1% на предыдущей сессии после того, как ЕС заявил о рассмотрении контрмер против американских пошлин, на фоне того, как надежды на заключение соглашения до последнего срока 1 августа угасают.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США и Япония заключили торговое соглашение, которое включает 15%-ную пошлину на импорт из Японии в США.

"Падение (цен) последних трех сессий, похоже, замедлилось, но я не жду значительного роста от новостей о торговом соглашении между США и Японией, поскольку препятствия и задержки, о которых сообщается в переговорах с ЕС и Китаем, по-прежнему будут негативно влиять на настроения", - сказал Вандана Хари, основатель компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Министр торговли Китая и глава внешнеторгового ведомства ЕС провели "откровенную и подробную" дискуссию об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о других вопросах, с которыми сталкиваются обе стороны накануне саммита, сообщило китайское министерство в среду.

Кроме того, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе упали, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник. Запасы дистиллятов выросли на 3,48 млн баррелей, добавили они.

"Это принесет некоторое облегчение рынку средних дистиллятов, который выглядит все более напряженным", - написали аналитики ING в своей заметке, добавив, что низкие запасы нефти окажут некоторую поддержку ценам, даже несмотря на ожидаемый значительный избыток предложения на рынке в конце года.

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Еще одним оптимистичным сигналом для рынка нефти стало заявление министра энергетики США во вторник о том, что США рассмотрят возможность введения санкций против российской нефти для прекращения войны в Украине.

В пятницу ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, снизив потолок цены на российскую нефть.

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