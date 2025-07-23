Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне торгового соглашения между США и Японией

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
09:26 • 8172 просмотра
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Эксклюзив
08:25 • 21997 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР
07:59 • 33144 просмотра
Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники
06:28 • 87804 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
05:05 • 62994 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 68050 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 80950 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 119941 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 113946 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 102590 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
50%
746мм
Популярные новости
Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными23 июля, 00:42 • 54472 просмотра
Украина заключила новые контракты на дроны-перехватчики на 3 миллиарда гривен - Зеленский23 июля, 02:46 • 19561 просмотра
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира23 июля, 03:12 • 66772 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 110253 просмотра
Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"06:19 • 8966 просмотра
публикации
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать06:28 • 87875 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 111185 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 175005 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 221533 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 214690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Турция
Крым
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 84901 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 210251 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 300596 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 310063 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 302435 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Шахед-136
Financial Times
Серия Airbus A320
Dragon 2

Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне торгового соглашения между США и Японией

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI незначительно снизились после трех сессий падения. Это произошло на фоне соглашения США с Японией и обсуждения санкций против российской нефти, что влияет на мировые торговые настроения.

Цены на нефть стабилизировались после падения на фоне торгового соглашения между США и Японией

Цены на нефть в среду оставались стабильными после падения в течение трех торговых сессий подряд, на фоне того, как соглашение США с Японией по пошлинам улучшило торговые настроения в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 09:07 по Гринвичу (12:07 по Киеву) упали на 12 центов, или 0,2%, до 68,47 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 14 центов, или на 0,2%, до 65,17 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта потеряли около 1% на предыдущей сессии после того, как ЕС заявил о рассмотрении контрмер против американских пошлин, на фоне того, как надежды на заключение соглашения до последнего срока 1 августа угасают.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США и Япония заключили торговое соглашение, которое включает 15%-ную пошлину на импорт из Японии в США.

"Падение (цен) последних трех сессий, похоже, замедлилось, но я не жду значительного роста от новостей о торговом соглашении между США и Японией, поскольку препятствия и задержки, о которых сообщается в переговорах с ЕС и Китаем, по-прежнему будут негативно влиять на настроения", - сказал Вандана Хари, основатель компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Министр торговли Китая и глава внешнеторгового ведомства ЕС провели "откровенную и подробную" дискуссию об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о других вопросах, с которыми сталкиваются обе стороны накануне саммита, сообщило китайское министерство в среду.

Кроме того, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе упали, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник. Запасы дистиллятов выросли на 3,48 млн баррелей, добавили они.

"Это принесет некоторое облегчение рынку средних дистиллятов, который выглядит все более напряженным", - написали аналитики ING в своей заметке, добавив, что низкие запасы нефти окажут некоторую поддержку ценам, даже несмотря на ожидаемый значительный избыток предложения на рынке в конце года.

МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке17.06.25, 16:05 • 2993 просмотра

Еще одним оптимистичным сигналом для рынка нефти стало заявление министра энергетики США во вторник о том, что США рассмотрят возможность введения санкций против российской нефти для прекращения войны в Украине.

В пятницу ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, снизив потолок цены на российскую нефть.

Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы18.07.25, 14:37 • 58069 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9