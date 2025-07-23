Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на тлі торговельної угоди між США та Японією

Ціни на нафту у середу залишалися стабільними після падіння протягом трьох торгових сесій поспіль, на тлі того, як угода США з Японією щодо мит покращила торгові настрої у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 09:07 за Гринвічем (12:07 за Києвом) впали на 12 центів, або 0,2%, до 68,47 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 14 центів, або на 0,2%, до 65,17 долара за барель.

Обидва еталонні сорти втратили близько 1% на попередній сесії після того, як ЄС заявив про розгляд контрзаходів проти американських мит, на тлі того, як надії на укладання угоди до останнього терміну 1 серпня згасає.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що США та Японія уклали торговельну угоду, яка включає 15%-не мито на імпорт з Японії до США.

"Падіння (цін) останніх трьох сесій, схоже, сповільнилося, але я не чекаю значного зростання від новин про торговельну угоду між США і Японією, оскільки перешкоди і затримки, про які повідомляється в переговорах з ЄС і Китаєм, як і раніше, будуть негативно впливати на настрої", - сказав Вандана Харі, засновник компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Міністр торгівлі Китаю та голова зовнішньоторговельного відомства ЄС провели "відверту та докладну" дискусію про економічну та торговельну співпрацю, а також про інші питання, з якими стикаються обидві сторони напередодні саміту, повідомило китайське міністерство в середу.

Окрім того, запаси нафти та бензину в США минулого тижня впали, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Запаси дистилятів зросли на 3,48 млн барелів, додали вони.

"Це принесе деяке полегшення ринку середніх дистилятів, який виглядає делалі більш напруженим", - написали аналітики ING у своїй замітці, додавши, що низькі запаси нафти нададуть деяку підтримку цінам, навіть попри очікуваний значний надлишок пропозиції на ринку наприкінці року.

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Ще одним оптимістичним сигналом для ринку нафти стала заява міністра енергетики США у вівторок про те, що США розглянуть можливість запровадження санкцій проти російської нафти для припинення війни в Україні.

У п'ятницю ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти росії, знизивши стелю ціни на російську нафту.

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