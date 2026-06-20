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Цены на нефть направляются к самому большому недельному падению за последние месяцы после перемирия на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI выросли в пятницу, но завершают неделю с падением примерно на 8% после перемирия между Израилем и «Хезболлой». Иран усиливает контроль над Ормузским проливом, требуя разрешения на проход судов.

Цены на нефть направляются к самому большому недельному падению за последние месяцы после перемирия на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в пятницу несколько выросли, однако готовятся завершить неделю падением примерно на 8% на фоне договоренностей о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане. В то же время рынки продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,53% – до 80,38 доллара за баррель, тогда как американская WTI подорожала на 1,23% – до 77,54 доллара. Несмотря на это, Brent потеряла около 8% за неделю из-за ослабления опасений по поводу перебоев с поставками после заключения соглашения между США и Ираном о прекращении войны.

Иран усиливает контроль над проходом через Ормузский пролив

После объявления перемирия страны Персидского залива начали готовиться к увеличению экспорта нефти. По данным MarineTraffic, как минимум четыре танкера уже вошли в Ормузский пролив, направляясь к иракским портам. Однако Тегеран одновременно сигнализирует о намерении усилить контроль над судоходством.

Иран требует от судов регистрации для прохода через Ормузский пролив – СМИ19.06.26, 17:12 • 2248 просмотров

Иранские государственные СМИ сообщили, что суда должны координировать проход через пролив с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции.

В документе, с которым ознакомилось Reuters, Управление Персидского залива Ирана также заявило, что "ни одно судно не может проходить через Ормузский пролив без действительного разрешения на проход". Именно эти сигналы со стороны Ирана частично поддержали рост нефтяных котировок в конце недели.

Рынок учитывал соглашение и его достаточно беспроблемное выполнение, и, похоже, это не то, что мы пока получаем

– объяснил основатель Commodity Context Рори Джонстон.

Аналитики считают, что заключенные договоренности могут вернуть на мировой рынок более 85 миллионов баррелей нефти, которые были заблокированы в районе Персидского залива. В Citi прогнозируют постепенное формирование профицита на нефтяном рынке и снижение цен до 60-65 долларов за баррель к началу 2027 года, если нынешняя стабилизация ситуации сохранится.

Иран снова ограничил проход судов через Ормузский пролив вопреки соглашению с США - СМИ19.06.26, 16:30 • 2396 просмотров

Степан Гафтко

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