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Иран требует от судов регистрации для прохода через Ормузский пролив – СМИ

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Новое Управление Персидского залива и пролива требует от всех судов предварительной регистрации и разрешения. Первые 60 дней услуги будут бесплатными.

Иран требует от судов регистрации для прохода через Ормузский пролив – СМИ

Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив и требует от всех судов, планирующих пересекать стратегический морской коридор, предварительно зарегистрироваться и получить соответствующее разрешение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Соответствующее требование обнародовало новосозданное Управление Персидского залива и пролива (PGSA), которое заявило, что новые правила призваны обеспечить безопасное судоходство после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Все суда должны зарегистрироваться и получить разрешение и страховку перед входом в пролив для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов 

– говорится в заявлении ведомства.

Иранская сторона отметила, что в течение первых 60 дней действия соглашения регистрация, страхование и услуги безопасности будут бесплатными для судовладельцев.

В течение 60-дневного периода тарифы за безопасность, экологические и другие сопутствующие услуги, а также иранское страхование не будут взиматься с судовладельцев и будут покрываться правительством Исламской Республики Иран 

– заявили в PGSA.

В то же время Тегеран дал понять, что после завершения этого периода могут быть введены новые сборы за пользование маршрутом.

Кроме того, Иран обязал все суда соблюдать специально определенные маршруты движения через пролив.

Несоблюдение установленного курса является ответственностью владельца судна 

– подчеркнули в иранском ведомстве, объяснив это необходимостью избежания минной опасности.

Новые правила вступили в силу на фоне постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив после нескольких месяцев ограниченного движения из-за угрозы атак в регионе.

Иран снова ограничил проход судов через Ормузский пролив вопреки соглашению с США - СМИ19.06.26, 16:30 • 1194 просмотра

Андрей Тимощенков

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