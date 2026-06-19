Иран требует от судов регистрации для прохода через Ормузский пролив – СМИ

Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив и требует от всех судов, планирующих пересекать стратегический морской коридор, предварительно зарегистрироваться и получить соответствующее разрешение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Соответствующее требование обнародовало новосозданное Управление Персидского залива и пролива (PGSA), которое заявило, что новые правила призваны обеспечить безопасное судоходство после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Все суда должны зарегистрироваться и получить разрешение и страховку перед входом в пролив для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов

Иранская сторона отметила, что в течение первых 60 дней действия соглашения регистрация, страхование и услуги безопасности будут бесплатными для судовладельцев.

В течение 60-дневного периода тарифы за безопасность, экологические и другие сопутствующие услуги, а также иранское страхование не будут взиматься с судовладельцев и будут покрываться правительством Исламской Республики Иран